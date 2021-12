Kersttrui voor de hond of muts voor het paard, outfits voor dieren zijn hot deze kerst: ‘Hij heeft een eigen kledingkast’

Villa van Karel Aalbers voor 1,8 miljoen afgehamerd, maar ‘Keizer Karel’ vreest huisuitzet­ting niet

Hoewel hij zelf dacht dat het wel zou loslopen, is de villa van Karel Aalbers in Eerbeek vandaag voor 1,8 miljoen afgehamerd op een online executieveiling. Vanaf maandag moet de oud-voorzitter van Vitesse vrezen dat de nieuwe eigenaar hem op straat zet. ‘Keizer Karel’ denkt nog steeds dat het zover niet komt: ,,Ik blijf in Eerbeek wonen.’’

16 december