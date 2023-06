Keti Koti festival: dit is er in Arnhem allemaal te doen

indebuurt.nlIn de aanloop naar Keti Koti zijn er allerlei activiteiten in Arnhem. Door te herdenken en te vieren gaan mensen dieper in op de betekenis en doorwerking van het slavernijverleden. Check hier het programma van het Keti Koti festival in Arnhem.