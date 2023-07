Keurslager Van den Brink in Arnhem-Zuid definitief gesloten: 'We gaan jullie missen'

Dit moet je weten over de herkansing van Burna Boy in GelreDome: ‘Hij heeft echt de wil en motivatie hier te zijn’

Nadat de Nigeriaanse zanger Burna Boy niet verscheen bij zijn eigen concert in stadion GelreDome, is er zondag een tweede kans hem in Arnhem te zien. De Gelderlander geeft antwoord op vragen die van tevoren door veel hoofden spoken. Het zou in ieder geval bijna niet anders kunnen dan dat hij dit keer wél komt.