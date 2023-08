Kijktip! 4e Nijverheidsstraat in Arnhem krijgt make-over in nieuw tv-programma

Angela (45) trok bij haar ouders in om voor hen te zorgen, maar baalt van de gevolgen: ‘Dit is niet billijk’

De Arnhemse Angela Dreuning (45) is boos en verbijsterd over het ‘bureaucratische beleid’ van woningbouwvereniging Vivare. Ze besloot in te trekken bij haar ouders, voor wie ze mantelzorger is. Maar nu heeft ze ontdekt dat ze geen medehuurder mag worden. Daarmee loopt ze de kans uit huis te worden gezet.