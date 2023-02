Kijktip! Bekende Arnhemmer doet mee aan valentijnseditie van First Dates

indebuurt.nlOngelukkig in het spel, maar gelukkig in de liefde? Voor bekende Arnhemmer Hans de Booij geldt dat eerder andersom. De zanger heeft al jaren geen succes meer in de liefde. Tegen BNNVARA zegt hij er zelfs niet meer in te geloven. Toch waagt hij nog een poging, want Hans de Booij is binnenkort te zien in de valentijnseditie van First Dates.

Weet je nog? Hans de Booij maakte in de jaren tachtig furore met zijn bewerking van de hit Annabel van Boudewijn de Groot. Je kan de zanger ook kennen van bijvoorbeeld Een vrouw zoals jij. Beide liedjes stonden meermaals in de Top2000 van NPO Radio 2.

Hans de Booij in First Dates

Best wel gelukkig in het spel dus, die Hans! Maar de liefde hoopt hij nog te vinden. Daarom laat hij binnenkort een andere kant van zichzelf zien. De zanger doet mee aan de valentijnsspecial van het tv-programma First Dates. Hij gaat op date met Irma, die aan het einde pas doorheeft dat ze tegenover Hans van de hit Annabel zit.

Bekende Nederlanders

Naast Hans proberen ook Fabiola Volkers (van Echte Meisjes in de Jungle), topsporter Jeffrey Wammes, presentatrice Krista Arriëns (van de Sekszusjes) en realityster Sylvia van Mierlo (van Married at First Sight) de liefde te vinden via de datingshow.

Kijken, kijken, kijken

In First Dates koppelen matchmakers onbekenden aan elkaar voor een blind date. Kijkers mogen meegluren tijdens het eerste afspraakje in het FirstDatesrestaurant. Wil je getuige zijn van de date van van Hans? Dinsdag 14 februari is hij om 19.25 uur te zien op NPO3.

