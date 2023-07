Kijktip: Arnhemse Jorien logeert bij Leendert in B&B vol liefde

met video Brand Arnhemse buurtsuper Presikhaaf: kortslui­ting in de vriezer of toch aangesto­ken?

De winkels in de Arnhemse Vrij Nederlandstraat blijven dicht na de brand vrijdagmiddag in de Dekamarkt. Er is te veel rook en roetschade om open te kunnen gaan. De bewoners van de appartementen boven het rijtje winkels zijn wel weer thuis. Wel zou nog er een kat worden vermist.