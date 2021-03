Kindje ernstig gewond bij ongeluk in Arnhem; arts traumahelikopter stapt in bij ambulance

Column Mensen vinden het gek, maar er wordt al 550 jaar gewoond in de watermolen in Sonsbeek

11 maart ,,Wat kijk je beduimeld?” vroeg een oudere vrouw. Ze stond op het punt in haar auto te stappen. Ik was een verbaasde voorbijganger, het oude woordje ‘beduimeld’ was nieuw voor me. ,,Je denkt vast: die mag hier, net als al die andere auto’s, helemaal niet parkeren”, vervolgde de vrouw. ,,Maar ik woon hier.”