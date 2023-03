Klappertanden bij techniekexpo in Aerdt door kapotte verwarming: ‘Gelukkig laat het publiek ons níet in de steek’

Voetbal Arnhem e.o. ESA lijdt tweede nederlaag op rij, De Paasberg doet weer mee om de titel, zware blessure bij DVOV

DOORWERTH/ARNHEM - ESA is het even helemaal kwijt. De Arnhemmers wonnen in de derde klasse A twaalf wedstrijden op rij, maar gingen zaterdag voor de tweede achtereenvolgende keer onderuit. JVC Cuijk zegevierde in Arnhem met 1-2.