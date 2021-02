Kleindochter boos over uitblijven excuses van man die opa (87) doodreed: ‘Ik vraag de hoogst mogelijke straf’

OM wil meer verdachten vervolgen voor drugslabs met speed en crystal meth, ook onderzoek naar witwassen

24 februari In het Gelderse onderzoek ‘SIMCA’ naar een bende die speed en crystal meth maakte in verschillende labs in Nederland, werkt het Openbaar Ministerie (OM) ook aan een witwasdossier, waarin witgewassen illegale winst terug moet worden geplukt.