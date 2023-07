Klimmendaal kan hoofdgebouw acht weken na verwoestende brand weer in gebruik nemen

Klimmen­daal wil patiënten zo snel mogelijk terug in revalida­tie­cen­trum na felle brand, maar: ‘Schade is aanzien­lijk’

Revalidatiecentrum Klimmendaal in Arnhem wil zijn patiënten zo snel mogelijk weer de zorg bieden die ze nodig hebben. Mogelijk met hulp van andere revalidatiecentra. Door de brand die afgelopen maandag woedde in het gebouw aan de Heijenoordseweg ligt veel even stil.