Kliniek voor overgewicht herkenbaar in Rijnstate Elst: ‘Wij hebben als enige twee eigen balies’

Wielrenner (35) uit Velp ernstig gewond bij ongeluk in Drenthe

Een wielrenner uit Velp is zaterdagmiddag ernstig gewond geraakt bij een ongeluk op de Kerkweg in het Drenthse dorp Yde. Hij kwam in botsing met een auto, die bestuurd werd door een 24-jarige man uit Drenthe.