Klompenman oreerde op straat: ‘Vergeet de toeslagenaffaire, er speelt zich iets veel ergers af’

Drukte bij inzameling voor getroffe­nen grote brand Arnhem, Leger des Heils vraagt alleen nog ondergoed

Mensen doneren in groten getale kleding, verzorgingsproducten en speelgoed voor getroffenen van de zeer grote brand van afgelopen zondag in de Arnhemse wijk Presikhaaf. Een inzamelingsactie met de naam ‘Uit de brand hulpactie Van Kinsbergenstraat’ op Facebook telt nu vijf verzamelpunten in Arnhem en omgeving, waarvan er al één vol zit.