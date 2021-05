‘Klotegeintje van stel snotneuzen’ kostte Jan het leven, jonge pedojagers horen morgen straffen

Door deze Arnhemse energie­reep kunnen de Nederland­se Olympiërs straks vlammen in Tokio

30 april ARNHEM/TOKIO - Als ‘onze’ jongens en meiden straks richting Tokio gaan om daar te vlammen tijdens de Spelen, bevinden zich in hun bagage energiereepjes van torenhoge kwaliteit. Herstelrepen op basis van noten, vruchten en zaden, verpakt in een witte wikkel met daarop in gouden letters: Goud In Je Hand.