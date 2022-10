Klotetijd: zelden waren Vitesse-fans het zo unaniem met elkaar eens

Voetbal­clubs in de rats: niet meer douchen na de training en drankje in kantine wordt duurder

ARNHEM – De Arnhemse Voetbal Federatie vreest dat de grote voetbalclubs in de stad ernstig in de problemen komen, wanneer hun energiecontract 1 januari afloopt. SML in Arnhem-Noord ziet de bui al hangen met een kostenstijging van 30.000 euro. En dat gaan de leden voelen: van niet meer douchen tot duurdere biertjes.

7 oktober