Knalroze muren, glazen buttplugs en strelende figuren in leer: transgemeenschap spreekt in Museum Arnhem

met videoARNHEM - Doorgaans wordt het verhaal óver transgender personen verteld, maar nu vertellen ze het zelf. Zeven mensen zonder achtergrond in de kunst kregen tien maanden de tijd om twee zalen in Museum Arnhem te vullen met werk dat hén aanspreekt.

How dare you make me feel this way? klinkt als een aanklacht, maar is niet zo bedoeld, zegt projectleider Julius Thissen, zelf thuis in de trans- en queergemeenschap en al acht jaar met die bril op werkzaam in de cultuursector.

Volledig scherm Werk van videokunstenaar Samantha Nye in de nieuwe tentoonstelling ‘How dare you make me feel this way?’ in Museum Arnhem. Rechts Julius Thissen. © Gerard Burgers

Thissen: ,,Hoe durf je me zo fijn te laten voelen, bedoelen we, zo mooi en vol vreugde, want dat doet de buitenwereld steeds vaker. Helaas is er ook de discriminatie en zijn er risico's: transgender personen hebben bijvoorbeeld moeite met het vinden van werk en krijgen vaker te maken met geweld.”

De nieuwe tentoonstelling die tot medio mei te zien is, is één van de vier exposities die Museum Arnhem en het Nijmeegse Museum Valkhof om de beurt houden onder de noemer ‘Ontgrenzen'. Thissen: ,,Hiermee willen we doelgroepen die we doorgaans niet in het museum komen, bereiken.”

Volledig scherm De roze zaal in expositie ‘How dare you make me feel this way?’ in Museum Arnhem. Met op de voorgrond het grote opblaasbare kunstwerk van Golden Dean. © Gerard Burgers

Doelgroep aan het woord: van 21 tot 64

En dat gebeurt door de doelgroep zelf aan het woord te laten. Zeven mensen uit heel Nederland werden door Museum Arnhem geselecteerd om de tentoonstelling samen te stellen. De jongste 21, de oudste 64.

Quote Dit is wat de doelgroep zélf bepaalt te laten zien, niet welke vooroorde­len anderen erop plakken Julius Thissen, Projectleider How dare you make me feel this way?

Hoewel er volop lichamen te zien zijn in de tentoonstelling, ligt de focus volgens Thissen juist niet op de fysieke, medische transitie: ,,In de media gaat het vaak alleen daarover. In deze tentoonstelling tonen we andere perspectieven van transgender personen, levend in een wereld waar het westerse denken en het bijbehorende schoonheidsideaal domineren.”

Strelende figuren in leer

De expo heeft echter wel wat stereotyperende elementen: knalroze muren, grote buttplugs van glas, sieraden met piercings voor genitaliën. Een video-installatie met een transvrouw en op de achtergrond strelende figuren gekleed in leer. ,,Maar dit is wat de doelgroep zélf bepaalt te laten zien, niet welke vooroordelen anderen erop plakken. Roze en mannen in leer zijn ook politieke symbolen: waarmee seksuele diversiteit op de kaart is gezet, bijvoorbeeld bij de Pride.”

Volledig scherm Fotografie van de 19-jarige transman Leo Xander Foo in Museum Arnhem. © Gerard Burgers

Na een tentoonstelling over het klimaat, opnieuw een expo die ‘woke’ genoemd kan worden in Museum Arnhem. Thissen: ,,Een bewuste keuze en dat zal niet iedereen bekoren, maar dat hoeft ook niet. Deze tentoonstelling is voor de trans- en queergemeenschap en iedereen die wil komen kijken.”

Uit de museumcollectie

Het werk dat te zien is, komt grotendeels uit het depot van Museum Arnhem, waar Thissen samen met de zeven geselecteerden rondneusde. ,,Museum Arnhem heeft veel feministisch werk en de laatste jaren is ook werk van trans/queer-makers aangekocht.”

De zeven samenstellers van How dare you make me feel this way? zijn geselecteerd uit 135 aanmeldingen, vertelt Thissen. ,,Dat is een bijzonder hoog aantal. Vijf jaar geleden kreeg ik voor een soortgelijk project veertig aanmeldingen binnen. Een goed teken dat de gemeenschap zich meer durft uit te spreken.”

