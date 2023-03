KNVB legt Vitesse eerste boete op voor overtreding licentiereglement

De club kan, op dit moment, geen zekerheid bieden over een speellocatie voor het volgende seizoen. De eredivisionist ligt in de clinch met eigenaar Nedstede over een nieuw huurcontract van GelreDome. Een getekende overeenkomst is er niet, zodat Vitesse officieel vanaf 30 september geen stadion meer heeft.

Sancties

De ultieme straf is uiteindelijk het intrekken van de proflicentie. Dat zou na 130 jaar het einde van Vitesse betekenen. De voetbalbond stelt met nadruk dat dit nog lang niet het geval is. Maar Vitesse krijgt nu wel een eerste boete.

Overname

Vitesse verkeert al een jaar in een grote crisis. De club zit in een gecompliceerde overname. Vanwege de oorlog in Oekraïne is vorig jaar de Rus Valeri Oyf teruggetreden. De Amerikaan Coley Parry is nu de beoogd nieuwe eigenaar, maar het overnameproces neemt veel tijd in beslag.