Kom jij in de problemen door de hoge benzineprijzen?

Update | met video Brand op twaalfde verdieping galerij­flat in Arnhem; brandweer ontruimt tien woningen

In een flatwoning aan het Brandenburgseplein in Arnhem-Zuid heeft donderdagochtend korte tijd brand gewoerd. De schade aan met name de slaapkamer van de getroffen woning, waar de brand ontstond, is zo groot dat deze voorlopig onbewoonbaar is.