Komt de railterminal er nu wel of niet? Gelderland probeert plan met nieuwe regels te redden

Overbetuwe bijt in het stof; provincie Gelderland kan beginnen met kantoor en vergader­ruim­te in Reeth

De provincie Gelderland kan aan de slag met het ombouwen van een schuur aan de Reethsestraat in Reeth tot een kantoor en vergaderruimte voor de Railterminal Gelderland (RTG). Het besluit van Overbetuwe om een eerder verleende vergunning weer in te trekken, werd door de rechtbank in Arnhem resoluut in de prullenbak gegooid.