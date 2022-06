Koning Willem-Alexander inspecteert elektrisch vliegen bij opening testlab ElaadNL in Arnhem

Noodlift 13 etages tellende flat geeft er continu de brui aan: ‘Dit is té riskant, vooral als er 112-hulp nodig is’

ARNHEM - De noodlift van de dertien verdiepingen tellende flat aan het Brandenburgseplein weigert te pas en te onpas dienst. In de drie weken dat de tijdelijke lift in gebruik is heeft ie er al vijf keer de brui aan gegeven. De storingen zijn een gevolg van menselijk handelen, aldus Volkshuisvesting.

5 juni