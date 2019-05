Koning Willem-Alexander ziet in regenachtig Arnhem hoe je klimaatstress te lijf gaat

Door het rijk is geld vrijgemaakt om alle gemeenten te ondersteunen bij het doen van een klimaat-stresstest, die moet leren of ze zijn opgewassen tegen wateroverlast, hitte, droogte en overstromingen. In buitensporige gevallen kunnen die de economie, de gezondheid en de veiligheid schade berokkenen. Eind dit jaar moeten de gemeente hun zwakke plekken op een rijtje hebben, volgend jaar moet er een plan van aanpak zijn.



Arnhem werd met name op scherp gezet op 28 juli 2014, toen door extreme regenval straten onder aan de heuvels van Arnhem-Noord in rivieren veranderden en kelders onder panden in wijken als Klarendal en Molenbeke onder water liepen. Van de vorige, extreem hete zomer staan nog de beelden op het het netvlies van de scheve woonboten in de bijna drooggevallen Nederrijn, aan het Onderlangs, de Boterdijk en - aan de overkant - Meijnerswijk.