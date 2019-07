Koninklijke Hondenbescherming: ‘Minister, stel diploma voor hondenbezitter verplicht’

Iets leuks of gezelligs

,,Een landelijk verplichte pré aanschaf-cursus maakt een toekomstig hondenbezitter duidelijk dat het aanschaffen van een hond meer is dan het in huis halen van ‘iets leuks’, ‘gezelligs’ of zelfs een statussymbool. Honden vragen en verdienen een houder met kennis en vaardigheid. En de samenleving ook”, aldus de Hondenbescherming.



,,Nog voordat de hond in huis is cursus volgen, moet net zo normaal worden als rijlessen volgen, voordat men zelfstandig in een auto stapt. Met een hond begeeft men zich in het maatschappelijk verkeer.”