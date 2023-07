Koolhof deelt op Wimbledon kleedkamer 1 met de groten der aarde: ‘Stuk rustiger en netter’

Geldgebrek werpt zijn schaduw vooruit in Overbetuwe

Het had dinsdag in de Overbetuwse gemeenteraad eigenlijk over 2024 moeten gaan. Over hoe goed het één jaar oude college van GBO, CDA en GroenLinks de zaakjes op de rit heeft en er geen lastenverzwaring voor de inwoners aankomt. Maar de praktijk was anders. Miljoenentekorten in 2026 en 2027 domineerden de avond.