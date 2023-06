Koolmonoxidevergiftiging in binnenstad Arnhem: twee mensen naar ziekenhuis

Wendy had als kind moeite met lezen, nu wordt ze misschien wel Taalheld: ‘Je hoeft je niet te schamen’

Een brief van de overheid niet durven openen, of niet begrijpen wat er in een huurcontract staat. De Arnhemse Wendy de Groot (38) kent die problemen maar al te goed. Op jonge leeftijd ontwikkelde zij een taalachterstand. Nu helpt ze anderen met hetzelfde probleem.