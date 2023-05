Kopers op spannende woningmarkt massaal in de rij voor een klushuis: ‘Onder de vier ton? Vergeet het maar’

‘Onver­woest­ba­re’ toch geveld: einde carrière voor running back Arnhem Falcons

ARNHEM - Lennard Harris (35) is per direct gestopt bij Arnhem Falcons. De American Footballer bleef het team uit zijn stad altijd trouw en was, bijna letterlijk, door niets of niemand uit het veld te slaan. Een gescheurde kruisband stelt hem nu plotseling voor een harde keuze.