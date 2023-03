Koploper ESA verliest voor vijfde (!) keer op rij, DUNO onderuit bij tiental DTS, CHRC grijpt nét naast stunt

GroenLinks blijft heersen in Arn­hem-Noord en Oosterbeek, maar BBB rukt op in Zuid en Rhedense dorpen

In Arnhemse wijken waar vier jaar geleden Forum voor Democratie (FvD) zegevierde bij de Provinciale Statenverkiezingen, domineert nu de BoerBurgerBeweging (BBB). Het gaat om het merendeel van Arnhem-Zuid en Presikhaaf. Ook in Rheden wint de partij van Caroline van der Plas op de meeste stembureaus in liefst vijf van de zeven dorpen.