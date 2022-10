Korte brand aan Bethaniënstraat in Arnhem, vuur snel onder controle

UPDATE | MET VIDEOARNHEM - Aan de Bethaniënstraat in Arnhem heeft zondag vroeg in de middag een korte brand gewoed. Dat gebeurde op een afvalberg naast het woonwagenkamp in die straat. De brandweer had de zaak snel onder controle.

Het ging om een korte brand op de grondwal naast het woonwagenkamp met vervuilde grond. Hoe die brand is ontstaan, is nog onduidelijk. Ook de vraag of er schadelijke stoffen zijn vrijgekomen is nog onzeker.

De brandweer had het vuur snel bedwongen en was rond de klok van 14.00 uur nog bezig met nablussen.

De gemeente Arnhem liet de bewoners in juli van dit jaar weten dat de wal met vervuilde grond verwijderd gaat worden. Ook komt er ruimte voor de uitbreiding van het woonwagenkamp, waar nu ruimte voor 11 wagens is.

De wal, met vervuilde grond, werd daar ooit gelegd met grond die op bedrijventerrein IJsseloord 2 werd verwijderd en zou slechts tijdelijk aan de Bethaniënstraat blijven liggen. Dat is inmiddels 25 jaar geleden.

Volledig scherm De brandweer had de zaak snel onder controle. © Persbureau Heitink

Bewoonster Maran Onderwater zegt dat de schrik er goed in zit. ,,Mensen van het kamp zijn meteen gaan blussen en moesten in de ambulance worden gecontroleerd na het inademen van rook. Gelukkig hoefde er niemand mee naar het ziekenhuis. Maar we hebben het wel over vervuilde grond, dat is echt een zorg, juist bij brand. De brandweer kon daar weinig over zeggen en verwees naar de ODRA (Omgevingsdienst Regio Arnhem), die komen langs als daar aanleiding voor is", zegt Onderwater.

,,Ik hoop wel dat de gemeente nu haast maakt met het saneren van die vervuilde grond, nu was het snel onder controle, maar als dit zomers bij die hitte en droogte zou gebeuren is er geen houden meer aan. Er moet nu snel iets gebeuren.”