Kozlowski terug in basis bij Vitesse; Isimat-Mirin bij wedstrijdselectie tegen FC Twente

Phillip Cocu is blij dat Kacper Kozlowski terug is bij Vitesse. De Pool, huurling van Brighton, start woensdagavond tegen FC Twente in de basis bij de Arnhemse club. Winterversterking Nicolas Isimat-Mirin zit voor het eerst bij de wedstrijdselectie.

Bij Vitesse, de kwakkelende nummer veertien van de eredivisie, staat Daan Reiziger in het doel. De Groninger vervangt Kjell Scherpen, die na de rode kaart in het duel met PSV (1-0 verlies) is geschorst. Reiziger kwam dit seizoen al tot zeven optredens. Hij is tweede keeper in Arnhem.

Kozlowski keert na griep terug bij Vitesse. De Pool moet het middenveld versterken voor de slag met FC Twente, de revelatie van dit seizoen in de eredivisie. De Tukkers staan onder leiding van coach Ron Jans netjes op plek vier op de ranglijst, op vier punten van koploper Feyenoord. ,,En ook als één van de best voetballende teams in de eredivisie”, zegt Cocu.

Puzzel voorin

De coach van Vitesse geeft, als altijd, de opstelling voor het duel niet vrij. Maar de puzzel ligt bij Vitesse vooral voorin. Bartosz Bialek startte tegen PSV op de bank. Dat was vooral omdat de Pool niet okselfris was. De huurling van VfL Wolfsburg keert vermoedelijk weer terug in de punt van de aanval. Mohamed Sankoh begint dan op de bank.

Rest Cocu de keuze tussen drie pionnen voor twee plekken. Daar strijden Million Manhoef, Gabriel Vidovic en Maximilian Wittek voor. ,,Ik heb de luxe dat ik keuzes kan maken”, stelt Cocu.

Isimat-Mirin

Isimat-Mirin is een extra optie achterin. De Fransman sloot begin januari transfervrij aan bij Vitesse. Hij speelde in oktober zijn laatste wedstrijd, in Amerika voor Kansas City. De verdediger moet nog topfit worden, maar hij zit voor de eerste keer bij de wedstrijdselectie.

,,Met Twente wacht een zware klus”, weet Cocu. ,,Maar we zien mogelijkheden. We hebben resultaat ook nodig. We staan niet voor niets onderin de eredivisie.”

Het duel in GelreDome begint om 18.45 uur.

Vermoedelijke opstelling Vitesse: Reiziger; Arcus, Flamingo, Meulensteen, Dijks; Kozlowski, Tronstad; Manhoef, Bero, Wittek; Bialek.

