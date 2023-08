Krijgen Arnhemmers eindelijk zomer? Dit is de weersverwachting voor augustus

Update Hinder valt mee in ochtend van dag twee van afsluiting A12 bij Arnhem; ‘Zegt niks over avondspits’

Het verkeer in en rond Arnhem heeft in de dinsdagse ochtendspits veel minder last gehad van de gevolgen van de afsluiting van snelweg A12 dan maandag. Ook al was het op de Amsterdamseweg al druk met weggebruikers die de afsluiting willen omzeilen door via de Koningsweg (N311) te rijden.