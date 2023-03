Krijgt ‘dakschutter’ Huissen toch tbs in hoger beroep?

Ziekelijke stoornis

In hoger beroep zal het waarschijnlijk opnieuw gaan over de vraag of P. wel of geen tbs moet krijgen. Tegen de zin van het OM legde de rechtbank geen tbs op. In de strafzaak voor de rechtbank ontbrak een psychiatrisch rapport omdat P. niet meewerkte aan een onderzoek naar zijn geestesvermogen. Er lagen ook geen rapporten uit het verleden waaruit bleek dat hij met een ziekelijke stoornis kampte. Zelf stelde P. dat hij door zijn drugsverslaving aan speed al langere tijd in de war was, en stemmen hoorde. De strafzaak bij het hof gaat in mei verder.