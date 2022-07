Kunst en landbouw komen samen bij Arnhemse vliegtuighangar uit Tweede Wereldoorlog

Eis van 6 jaar cel voor ‘slokken melk’ en nog tientallen diefstal­len

In krap een jaar tijd sloeg een 31-jarige Nijmeegse verslaafde aan cocaïne bijna veertig keer toe met diefstallen en inbraken in woningen en winkels in vooral Nijmegen, maar ook Arnhem en Tiel.

15 juli