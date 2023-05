Lang verwacht verbod op varend ontgassen komt er nu echt, belooft minister: uiterlijk juli volgend jaar

Leider drugsbende die vader en zoon voor 1,4 miljoen afperste waarschijn­lijk vrijuit; niemand weet waar hij is

Een van drugshandel, afpersing en witwassen verdachte Pakistaanse bendeleider moet, als het aan justitie ligt, zes jaar de gevangenis in. Waarschijnlijk zal dat nooit gebeuren. De 60-jarige is gevlucht en het Openbaar Ministerie (OM) heeft geen idee waar hij is.