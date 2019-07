Lange file door ongeval met twee auto's en vrachtwagen op A50, twee rijstroken dicht bij afrit Hoenderloo

Verbazing in Arnhemse raad over afblazen Ecovat door Siza

19 juli ARNHEM - In de Arnhemse gemeenteraad is met verbazing gereageerd op het besluit van zorggroep Siza om op het allerlaatste moment een streep te zetten door de plannen voor een Ecovat. Daarmee had de nieuwbouw van Het Dorp in Arnhem op een duurzame manier moeten worden verwarmd. Bovendien is er zorg over de alternatieven.