Las een stel granaatscherven, bomfragmenten en een bajonet aan elkaar en je hebt een Pegasus

Bekende advocaat Max Roethof (83), oprichter van Arnhems kantoor Roethof Advocaten, overleden

De bekende advocaat Max Roethof, naamgever van Roethof Advocaten in Arnhem, is op 27 mei overleden. Hij was de vader van de advocaten Gerald en Machteld en filmregisseur Mildred. Roethof is ook grootvader van advocaat Jamil.