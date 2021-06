Leerlingen van ’t Venster mogen niet in badkleding naar school: ‘Zo ga je ook niet naar je werk’

video Peuter Jabir (2) viel in Arnhem op drie hoog van balkon, vertelt zijn vader: ‘Hij heeft geluk gehad’

21 juni Een tweejarig jongetje is zaterdagavond met zware verwondingen in het ziekenhuis opgenomen nadat het op de derde verdieping van een flat in Arnhem van een balkonnetje was gevallen. De peuter maakt het naar omstandigheden redelijk. ,,Hij heeft geluk gehad”, zo liet zijn door schuldgevoel verteerde vader gisteren weten.