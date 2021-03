Leermeester hoort celstraf eisen voor ontucht met kwetsbare vrouw: ‘Heb ongelooflijk spijt’

Arnhemse vrouwen ontfermen zich over Spaanse afdanker­tjes: ‘Mijn honden zijn superhel­den’

3 maart ARNHEM - Je ziet steeds meer Spaanse galgo’s of podenco’s in het Arnhemse straatbeeld. Wat beweegt inwoners deze jachthonden via speciale Nederlandse stichtingen te adopteren? Drie Arnhemse vrouwen vertellen hoe het zo is gekomen.