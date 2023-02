Lekker aan de esma: 7 x hier in Arnhem drink je espresso martini

indebuurt.nlHoud jij van cocktails en ben je gek op koffie? Dan is een esma, beter bekend als espresso martini, iets voor jou. Deze cocktail met een shot espresso, wodka en koffielikeur kun je bij verschillende horecazaken in Arnhem bestellen.

STAN&CO

Met je vrienden een drankje doen in Arnhem? STAN&CO is een centrale plek in het centrum dichtbij het station. Hier hebben ze verschillende cocktails op het menu, waaronder de espresso martini. In de zomer kun je hier op het zonnige terras neerstrijken en als het koud is kun je binnen plaatsnemen aan hoge en lage tafels. Wil je naast een espresso martini ook een hapje eten bestellen? Bij STAN serveren ze kleine gerechtjes om te delen.

Bar Florian

Bar Florian vind je in Arnhem aan het Jansplein. Deze bar in Arnhem heeft een uitgebreide cocktailkaart en daar staat ook de espresso martini op. Bar Florian is open op woensdag en zondag van 12.00 tot 20.00 uur, op donderdag van 12.00 uur tot 00.00 en op vrijdag en zaterdag van 12.00 tot 02.00 uur. Zo kun je in het weekend heel de dag of avond cocktails drinken.

Jans’ Arnhem

Dit restaurant zit in hetzelfde gebouw als het Musis Sacrum, zo kun hier je voor of na een evenement in Arnhem wat drinken of eten. Bij Jans’ bestel je een driegangenmenu, lunch, ontbijt of borrelhapjes. Op de kaart staan verschillende cocktails, waaronder de esma.

Vlees & Co

Na het eten nog een espresso martini bestellen in Arnhem? Bij Vlees & Co aan het Nieuwe Plein kan het. Bij dit steakhouse bestel je steaks, burgers, spareribs en nog veel meer vleesgerechten. Ze hebben ook een vegetarisch gerecht op het menu staan. Als je een cocktail wilt bestellen die niet op hun menukaart staat, vraag dan aan een van de medewerkers naar de mogelijkheden.

Renao

Renao is een asian fusion restaurant aan de Schelmseweg, vlakbij het Openluchtmuseum. Je kunt losse gerechtjes bestellen of voor het verrassingsmenu kiezen. Het zijn allemaal kleine gerechten die je met een gezelschap kunt delen, zo proef je verschillende dingen. Heb je tijdens of na het dineren zin in een cocktail met koffiesmaak? Die kan je bij dit Arnhemse restaurant bestellen.

Café Arnhem

Ook bij Café Vrijdag op de Korenmarkt staan espresso martini’s op de kaart. Dit café is elke dag tot 01.00 uur open. ’s Middags kun je er terecht voor lunch en ’s avonds voor diner.

The Cavern

Deze kroeg in Arnhem is elke dag van de week geopend tot maar liefst 05.00 uur en op vrijdag en zaterdag zelfs tot 06.00 uur. The Cavern zit gevestigd in een historische stadskelder en is daardoor geen standaard locatie om een drankje te doen. Ze schenken meer dan tweehonderd verschillende soorten cocktails en er ze hebben bier, fris en mixdranken.

