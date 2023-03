Lekker loeren! Dit extravagante appartement in Arnhem is een ton in prijs gedaald

Freddy bood zijn appartement en bijbehorende winkelruimte bijna een jaar geleden aan op de markt, maar een koper vond hij tot nu toe nog niet. Ook nadat zijn opvallende woning in november 2022 verscheen in het tv-programma House For Sale, nam niemand Freddy’s stulpje over. Inmiddels is de vraagprijs van het appartement flink gedaald.

Opvallende inrichting

Afijn, de vraagprijs komt zo. We moeten het even over de inrichting van de woning hebben. Die is op zijn zachtst gezegd opvallend. In de eerste kamer die je tegenkomt na de kapsalon aan de voorkant springt van alles in het oog. Er hangen schilderijen aan de muur, hangplanten en kroonluchters, het plafond is bekleed met witte lakens, er is een natuurstenen vloer en bar, en de ruimte heeft veel kleurrijke details. Lees: een grote muurschildering van een zwembad, een roze bank en stoelen met rode zitting.

Koikarpers en zitkuil met open haard

Als je dacht dat de kleurrijke kamer Freddy’s voornaamste leefruimte is, dan heb je het mis. Om in de woonkamer te komen moet je nog iets verder het langgerekte appartement inlopen. En ook deze ruimte is extravagant ingericht; bijvoorbeeld met een enorm aquarium vol koikarpers, veel natuurstenen elementen en een open haard middenin een zitkuil.

Een douche in de slaapkamer

Waren dat alle bijzonderheden van het huis van kapper Freddy? Nee, op de foto’s spot je nog meer onverwachte details. Er ligt een zwembad in de tuin en de slaapkamer bevat een opmerkelijk element: een enorme, ronde douche. De cabine ervan matcht in elk geval lekker bij het cirkelvormige bed.

Let’s talk numbers

De vraagprijs voor het appartement en de winkelruimte in Arnhem bedroeg in november vorig jaar 590.000 euro. Inmiddels is dat bedrag met een ton gezakt naar 490.000 euro. Wat krijg je daarvoor terug? Een bijzondere woning met 226 vierkante meter woonoppervlak, een winkelruimte (de kapperszaak), een tuin van 93 vierkante meter mét zwembad en vier kamers waaronder één badkamer en één slaapkamer.

De plaatjes

Ben je benieuwd hoe het huis van Freddy eruit ziet? Neem hier een kijkje:

De slaapkamer met douche

Foto: Bert de Leeuw Fotografie.

De kapsalon

Foto: Bert de Leeuw Fotografie.

De ruimte met bar

Foto: Bert de Leeuw Fotografie.

Foto: Bert de Leeuw Fotografie.

De badkamer

Foto: Bert de Leeuw Fotografie.

De keuken

Foto: Bert de Leeuw Fotografie.

De woonkamer met zitkuil

Foto: Bert de Leeuw Fotografie.

Foto: Bert de Leeuw Fotografie.

De tuin met zwembad

Volledig scherm Freddy staat bij zijn zwembad © Beeldbank PowNed



