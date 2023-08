Lekker weg? Zo overleven planten jouw vakantie

Luxor Live blaast vijftien kaarsjes uit; ‘Het gaat hier echt niet alleen om volle zalen’

Luxor Live komt van ver. Van 43.000 bezoekers in het allereerste volledige jaar, tot meer dan 50.000 muziekliefhebbers in de eerste helft van 2023. Nog een paar nachtjes slapen en dan wordt het Arnhemse poppodium 15. ,,Dit wordt weer een recordjaar, maar dat is géén doel op zich.”