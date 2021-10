Leraren zijn zo schaars, dat basisscholen ouders vragen in te vallen bij ziekte: ‘Wie heeft er pabo gedaan?’

Flores Onderwijs, met 32 basisscholen in Arnhem en omgeving, heeft ouders deze week in een brief om hulp gevraagd. De nood is hoog, zegt Laura Gorter van de onderwijsstichting. ,,We hebben onze parttimers daarom gevraagd of ze meer willen werken.’’ En nu wordt er dus een beroep gedaan op ouders. ,,Wie heeft er pabo gedaan? Wie kan ons helpen? Want we willen geen enkele klas naar huis sturen.’’