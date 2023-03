Letterlijk naar de stembus: hier in Arnhem stem je in een oude trolleybus

indebuurt.nlCheck dit! Tijdens de verkiezingen op 15 maart 2023 in Arnhem kun je wel héél letterlijk naar de stembus. Er rijdt een mobiel stemlokaal in de vorm van een oude trolleybus door de stad. Lees hier waar en wanneer je de stembus kunt vinden.

De trolleybus is speciaal ingericht als stembureau en rijdt van 10.00 tot 21.00 uur door Arnhem. Met het welbekende rode potlood kleur je hier een bolletje in voor de Provinciale Staten en waterschappen. Als het druk is bij de stembus, kan je ook buiten de bus of in de tent ernaast stemmen. Goed om te weten: de stemhokjes zijn toegankelijk voor mensen met een lichamelijke beperking.

Hier stopt de trolleybus

10.00 – 11.30 uur: Station Arnhem-Zuid, bij de halte in de rijrichting De Laar/Elderveld; 13.00 – 14.30 uur: De Monchyplein, winkelcentrum De Drieslag, bij de halte in de rijrichting Immerloo/Het Duifje; 16.00 – 17.30 uur: Keulse Slag, Lange Wal, aan de kant van winkelcentrum Presikhaaf; 19.30 – 21.00 uur: Willemsplein, bij perron A aan de zijde Jansplein/Gele Rijdersplein.

Stemmen bij de trolleybus

Let op: de verkiezingen van de Provinciale Staten zijn op 15 maart 2023, maar die dag stem je ook voor de waterschappen. Gemeente Arnhem valt onder drie verschillende waterschappen: waterschap Rijn en IJssel, waterschap Rivierenland en waterschap Vallei en Veluwe.

Ben je van plan te stemmen bij de trolleybus? Check dan even goed onder welk waterschap jouw adres valt. Welke dat is staat op je stempas. Stem jij voor waterschap Rijn en IJssel of waterschap Rivierenland? Dan kan je dat doen bij de trolleybus. Voor het waterschap Vallei en Veluwe kan je daar geen stem uitbrengen. Waar wel? Dat bekijk je hier.

