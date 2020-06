Levi (16) uit Apeldoorn wint gigantisch bedrag met online toernooi: 'Echt niet normaal’

,,Dit was eigenlijk het eerste grote toernooi waarbij ik mijzelf echt kon bewijzen, en dan win je gelijk 10.000 dollar. Dit is echt niet normaal’’, zegt Levi opgetogen. Hij kan het zelf nog niet helemaal geloven. ,,Het besef moet echt nog komen.’’



Het is echter niet de eerste keer dat de Apeldoorner een geldbedrag wint met het voetbalspel FIFA, maar 10.000 dollar is wel een hele grote klapper. ,,Daar ben ik echt nog nooit ook maar in de buurt gekomen’’, vertelt Levi. Wat hij met het geld gaat doen? ,,Ik heb echt nog geen idee, ik denk dat ik het gewoon lekker ga achterhouden.’’



Van een echt feestje is het echter nog niet gekomen. ,,Ik heb wel even nagenoten, maar dat was het ook. Mijn vader heeft ook live gekeken, die was misschien nog wel blijer dan ik was’’, zegt Levi lachend.