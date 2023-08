Lhbtqi-scene is doorgeslagen in hokjesdenken, vindt Arold: 'Hetero's vinden dat we ons opdringen met regenboogvlaggen’

indebuurt.nl Opmerke­lijk! De meeste regen valt in Arnhem niet 's winters maar 's zomers en zo zit dat

Er lijkt geen einde te komen aan al die regen in Arnhem. Maar wanneer is de natste maand van Nederland? Opmerkelijk: die valt niet in de winter, maar in de zomer. Jaco van Wezel, meteoroloog bij Weeronline.nl legt uit hoe dat kan.