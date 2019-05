Lichaam gevonden bij Rijnkade in Arnhem

Arnhemmer John K. bestraft voor ‘stalking’ pedoseksu­eel in Schiedam

21 mei ROTTERDAM / ARNHEM - De 53-jarige oud-karatekampioen John K. uit Arnhem is dinsdag in Rotterdam voor het verspreiden van een smaadschrift over een Schiedamse vechtsportleraar veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van een maand.