‘Lichte vorm van tbs’ aanbevolen voor Matthew A., verdachte van misbruik bij zwemles in Arnhem

Woning vliegt vlak na verhuizing in brand in Arnhem, familieru­zie ging aan verkoop vooraf

13:21 Een huis dat gisteren afbrandde in Arnhem, blijkt de afgelopen periode het middelpunt te zijn geweest van een familieruzie. Die ruzie ging over de verkoop van het bewuste huis. Dat melden verschillende bronnen. Een felle brand legde woensdagavond de woning goeddeels in de as.