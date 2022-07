Lidewij de Haas, een groene topvrouw met haast: ‘Goed voor de wereld zorgen, zo ben ik opgevoed’

Goed voor de wereld zorgen, zo is Lidewij de Haas opgevoed. Haar ouders waren hippies, ze ging mee naar demonstraties. De Haas is sinds vorig najaar topvrouw van het beursgenoteerde bedrijf Arcadis uit Arnhem. Dat ze koos voor het bedrijfsleven vonden haar ouders niet iets waar ze per se trots op waren. Ze moest de wereld verbeteren.

Zit u bij Arcadis op de goede plek om de wereld te verbeteren?

,,De plek is heel geschikt. Duurzaamheid, vergroening, hier kunnen we het in de praktijk brengen. Iedereen die hier werkt, deelt die gedachte. Ik ben een paar jaar bij Arcadis weggegaan om bij het ministerie van Verkeer en Waterstaat te werken als projectleider bij de hogesnelheidslijn Amsterdam-Berlijn. De zeer hoge kosten die gemoeid waren met de beperkte reistijdwinst maakten het project niet rendabel en het was wat mij betreft een terechte keus om ermee te stoppen.



,,Na het project kwam ik weer in de structuur van het ministerie. Daar miste ik tempo, dadendrang, projectdynamiek. Ik wilde in eerste instantie niet terug naar Arcadis, dat vond ik stom, maar ik was wel op zoek naar iets anders. Arcadis bood mij de kans op een leidinggevende functie op mijn 29ste. Dat was echt wel bijzonder. Lex, mijn man, heeft me toen overgehaald het toch te doen.”