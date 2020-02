Litouwers opgepakt voor stelen gps-apparatuur uit tractoren: miljoenenschade bij diefstallen door heel het land

Twee mannen uit Litouwen (23 en 24 jaar) zijn vorige week aangehouden op verdenking van het stelen van gps-apparatuur uit tractoren. Ze worden verdacht van diefstal van vijf van die gps-systemen bij een bedrijf in Varsseveld op 16 en 17 februari.

Mogelijk zijn de 23- en 24-jarige ook betrokken bij diefstallen in heel het land. Daarbij is voor miljoenen euro's aan gps-apparatuur buit gemaakt.

De twee mannen werden op 19 februari bij Arnhem gecontroleerd. In hun auto werd inbrekersgereedschap gevonden. Daarop zijn de twee mannen aangehouden en naar het politiebureau gebracht.

Schade van ruim 50.000 euro

In het onderzoek dat daarop volgde kwam al snel de diefstal in Varsseveld in beeld. De mannen werden op camerabeelden herkend. De schade van die diefstal bedroeg ruim 50.000 euro. De vijf daar gestolen systemen zijn nog niet teruggevonden.

De avond voor de aanhouding waren de mannen volgens de politie in de kop van Noord-Holland. Ook daar is aangifte gedaan van diefstal van gps-apparatuur, net als de week daarvoor in Noord-Brabant. Vermoedelijk hebben de verdachten daar ook toegeslagen, aldus de politie.

Efficiënter en duurzamer werken

Vanaf april 2019 ontving de politie meer dan 150 aangiften van diefstal van gps-apparatuur uit tractoren van boeren uit het hele land. De boeren gebruiken deze systemen niet om de weg te wijzen maar om efficiënter en duurzamer te werken. Ze weten zo tot op de centimeter nauwkeurig waar machines moeten inzaaien. Een gps-systeem kost ongeveer 20.000 euro.