LIVE eredivisie | AZ onder dicht dak bij Vitesse op jacht naar tweede plaats

AZ zit nog in de titelrace van de eredivisie, maar de achterstand op koploper Feyenoord bedraagt vijf punten na 23 speelrondes. De Alkmaarders gaan vanavond op bezoek bij Vitesse en wippen bij een zege over nummer twee Ajax heen. De wedstrijd in Gelredome in Arnhem begint om 20.00 uur, volg de ontwikkelingen in ons liveblog.