LIVE eredivisie | Phillip Cocu spaart Marco van Ginkel op Volendams kunstgras

Extra koptele­foons tegen geluid, extreme temperatu­ren: gebreken bij noodgebouw Arnhemse school moeten snel stoppen

Aan de problemen bij de noodlokalen van daltonschool Confetti in de Arnhemse wijk Schuytgraaf moet snel een einde komen. ,,De verhuurder is aangesproken op de gebreken en die zullen in ieder geval worden hersteld”, zegt wethouder Nermina Kundic (D66).