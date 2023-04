LIVE eredivisie | RKC opent dankzij Kramer de score tegen Vitesse

Hoe hét merk van de gaspit uit één stuk geheel overscha­kel­de op inductie

Kookte je op gas met een fornuis of kookplaat van Pelgrim, dan had je kwaliteit in huis, dat wist je. Maar het aloude Achterhoekse keukenapparatenmerk, dat sinds 2000 in Duiven zit, is gestopt met gas en richt zich geheel op inductie.