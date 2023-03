LIVE Verkiezingen | ‘Gaat om de toekomst van mijn zoontje’ • In Arnhem heeft bijna kwart van kiezers hun stem uitgebracht

Werk aan ‘racebaan’ bij Spankeren maanden vertraagd: ‘Hoe sneller weg wordt aangepakt, hoe beter’

Het werk aan de ‘racebaan’ bij Spankeren is maanden vertraagd. De provinciale weg N348 gaat in twee fases op de schop. Naar verwachting is het werk niet in oktober dit jaar afgerond, maar pas in mei 2024.